意大利数据：7月服务业萎缩速度放缓至两年来最低

Markit分析师Phil Smith称，数据显示第三季开局利好，但服务业的裁员行动和需求疲软意味着，改善不一定能够持续。

服务业约占意大利国内生产总值(GDP)的70%，还包括调查中未涵盖的公共服务部门。

Markit的调查显示，民间服务业7月的聘雇水准为连续第26个月下滑，因为工作量减少致使裁员规模创2月以来最大。