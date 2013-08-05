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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:04 BJT

意大利数据：7月服务业萎缩速度放缓至两年来最低

Markit分析师Phil Smith称，数据显示第三季开局利好，但服务业的裁员行动和需求疲软意味着，改善不一定能够持续。

服务业约占意大利国内生产总值(GDP)的70%，还包括调查中未涵盖的公共服务部门。

Markit的调查显示，民间服务业7月的聘雇水准为连续第26个月下滑，因为工作量减少致使裁员规模创2月以来最大。

新业务指数萎缩幅度低于前月，下降速度创4月以来最慢，但为第27个月萎缩。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 隋芬/张若琪)
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