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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:06 BJT

法国数据：7月民间部门活动的萎缩速度为17个月来最慢

7月服务业PMI终值升至11个月高位48.6，高于6月的47.2。服务业占法国经济活动的一半以上。

“法国服务业7月进一步趋向于稳定，其中服务业活动和新业务缩减幅度均放缓，”Markit的分析师Jack Kennedy表示。

“服务提供商愈发认为前景明朗，这一点可以在未来活动预期指标升至近一年来最高水准中得以体现。”

服务业裁员速度连续第三个月放慢，而且新业务订单萎缩速度亦放缓，这两者的萎缩时间都超过一年。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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