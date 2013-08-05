版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:13 BJT

德国数据：7月综合PMI终值升至52.1，显示民间部门连续第三个月成长

德国经济成长加快，对德国总理梅克尔来说是个好消息，她正为9月大选积极拉票。

“德国第三季经济开局良好，”Markit资深分析师Tim Moore说。

Moore表示，经济成长比2010和2011年温和，当时德国正从全球金融危机引发的大幅衰退中复元。

话虽如此，“但新订单数量变化的走势明显暗示，德国产出的表现到2013年下半年会增温。”

新订单为2月来首次增加，鼓励企业重新开始增聘员工。

调查还显示，7月服务业分项指数微升至51.3，前月为50.4。但7月数据仍低于初值52.5。(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐