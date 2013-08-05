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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 11:29 BJT

企业结盟：Marex Spectron洽谈收购摩根大通金属仓储部门--报导

路透新加坡8月5日 - Times of London周日报导，伦敦大宗商品经纪商Marex Spectron正在洽谈收购摩根大通 的金属仓储部门Henry Bath。

目前尚未取得Marex Spectron代表对报导置评。摩根大通则不愿评论。

摩根大通上月表示，将对其实货石油、天然气、电力与金属交易部门采取“策略替代方案”。

该行表示可能寻求“合资、分拆或者出售的做法”，但未说明将保留部门完整性还是分几部分出售。

Henry Bath & Sons Ltd从美国巴尔的摩至韩国釜山共运营72个金属仓库。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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