欧元区数据：7月综合PMI终值升至50.5，企业景气18个月来首次扩张

整体上，调查暗示经济开始走出衰退，即便实现强健成长仍看似遥远。

“就算欧元区此前曾误以为黎明已到，但信心和其他前瞻性指标好转，证明至少这次前景有一些乐观，”Markit资深分析师Rob Dobson称。

7月就业分项从上月的47.4升至48.6，暗示裁员步伐放缓。

Dobson称，“就业市场仍是欧元区令人烦恼的症结，因失业人数上升损及经济成长，并造成政治和社会的紧张局面。但即使如此也存在一些利好消息，裁员速度降至16个月低点。”

服务业PMI从6月的48.3升至49.8。该行业涵盖从银行到酒店等企业。

对于未来一年的乐观情绪升至去年3月以来最高。本次PMI结果支持了上周数据显示投资者与消费者乐观看法好转。