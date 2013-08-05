欧元区数据：7月综合PMI终值升至50.5，企业景气18个月来首次扩张

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
整体上，调查暗示经济开始走出衰退，即便实现强健成长仍看似遥远。
“就算欧元区此前曾误以为黎明已到，但信心和其他前瞻性指标好转，证明至少这次前景有一些乐观，”Markit资深分析师Rob Dobson称。
7月就业分项从上月的47.4升至48.6，暗示裁员步伐放缓。
Dobson称，“就业市场仍是欧元区令人烦恼的症结，因失业人数上升损及经济成长，并造成政治和社会的紧张局面。但即使如此也存在一些利好消息，裁员速度降至16个月低点。”
服务业PMI从6月的48.3升至49.8。该行业涵盖从银行到酒店等企业。
对于未来一年的乐观情绪升至去年3月以来最高。本次PMI结果支持了上周数据显示投资者与消费者乐观看法好转。
欧元区7月消费者信心触及近两年来的最高位，经济景气指标触及15个月高点。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 艾茂林/李婷仪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。