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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:49 BJT

英国数据：7月服务业PMI升至60.2，景气成长速度创逾六年高位

合并后，综合PMI创下1998年开始统计以来的最高位，显示7-9月经济产出表现很有可能超越4-6月的成长0.6%

“虽然以一个月的数据来看有点言之过早，但其中的前瞻性指标显示第三季国内生产总值(GDP)表现将更加强劲，英国正朝向达到‘逃逸速度’及自我维持的扩张，”Markit分析师Paul Smith说。

7月的服务业新订单及企业信心均上升，其中新订单成长速度为2006年11月以来最快。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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