中国新债：财政部周六起发行至多400亿元储蓄国债，期限三年和五年

路透北京8月5日 - 中国财政部周一公告称，将从周六(10日)起发行总额至多400亿元人民币电子式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行期为8月10日-8月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述两期国债为今年第七期和第八期储蓄国债，按年付息。其中第七期期限三年，票面年利率5%，最大发行额240亿元；第八期期限五年，票面年利率5.41%，最大发行额160亿元。

公告称，从8月10日开始计算，投资者持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息；持有第八期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息。

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)

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