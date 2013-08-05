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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 17:08 BJT

表格：欧元区6月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑0.9%

路透布鲁塞尔8月5日 - 欧盟统计局周一公布：

*　欧元区6月零售销售较前月下降0.5%，较上年同期下滑0.9%--欧盟统计局(路透预估分别为下降0.6%和下降1.2%)

*　欧元区5月零售销售修正值为成长1.1%(前值为成长1.0%)，较上年同期增长0.3%(前值为下滑0.1%)

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月

较上月(%)

(经季节调整) 1.0 -0.2 -0.1 0.0 1.1 -0.5

较上年同期(%)

(经工作日调整） -1.8 -1.8 -2.0 -1.0 0.3 -0.9

预览详细信息，可点击：(here)(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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