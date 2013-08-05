表格：欧元区6月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑0.9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透布鲁塞尔8月5日 - 欧盟统计局周一公布：
* 欧元区6月零售销售较前月下降0.5%，较上年同期下滑0.9%--欧盟统计局(路透预估分别为下降0.6%和下降1.2%)
* 欧元区5月零售销售修正值为成长1.1%(前值为成长1.0%)，较上年同期增长0.3%(前值为下滑0.1%)
以下为详细数据
欧元区零售销售 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月
较上月(%)
(经季节调整) 1.0 -0.2 -0.1 0.0 1.1 -0.5
较上年同期(%)
(经工作日调整） -1.8 -1.8 -2.0 -1.0 0.3 -0.9
预览详细信息，可点击：(here)(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。