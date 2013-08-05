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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 11:19 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘窄幅波动，多空讯号冲突

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* 亚洲盘初下跌0.57%，此前美国就业数据疲软，且美债收益率也下降。美元指数亚洲时段在窄幅区间波动。

* 周末没有影响美元的消息，盘整走势料将持续至欧洲时段

* 动能研究显示多空讯号冲突

* 55日和100日移动均线、以及7月跌势的38.2%回档位位置82.58/68是主要阻力位

* 第一道支撑位在周五低点81.82--在突破之前无明确涨跌倾向

* 浏览图表(link.reuters.com/mun22v) (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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