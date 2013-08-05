《汇市简讯》美元指数在亚洲盘窄幅波动，多空讯号冲突

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 亚洲盘初下跌0.57%，此前美国就业数据疲软，且美债收益率也下降。美元指数亚洲时段在窄幅区间波动。
* 周末没有影响美元的消息，盘整走势料将持续至欧洲时段
* 动能研究显示多空讯号冲突
* 55日和100日移动均线、以及7月跌势的38.2%回档位位置82.58/68是主要阻力位
* 第一道支撑位在周五低点81.82--在突破之前无明确涨跌倾向
* 浏览图表(link.reuters.com/mun22v) (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。