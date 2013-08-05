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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月5日

路透伦敦8月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种       最新库存           变动
   铜         606,900         -1,775
   锡          13,845            -65
   铅         199,775           -350
   锌       1,058,400        +17,000
   铝       5,466,675         -5,700
   镍         204,210           -126
 铝合金        66,960           持平
 NASAAC       114,800           -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据             库存分布               品种      库存数据            库存分布
 铜    MCU-STOCKS         <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅        MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS         <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡        MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS         <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金        MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS         <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA        MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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