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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 13:38 BJT

《中国2013年地方债发行中标明细表》--8月5日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/14      3       3.53%        210          1.45
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   二期     6/14      5       3.66%        212          1.35
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   三期     6/28      3       3.79%        242          1.59 
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   四期     7/12      5       3.82%        243          1.30
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   五期     7/26      3       3.92%        236          1.89
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  *六期     8/2       5       3.87%        238          1.99
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   合计                                  1,381  
    


  地方政府自行发债:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  暂无
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  注:*代表新增内容.(完)


 (整理 吴芳； 审校 丁淑琴)
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