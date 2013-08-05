《全球市场》亚股和美元均走软，因美国就业数据欠佳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“鉴于乳制品行业的重要性，对新西兰而言事态可谓相当严重。但通常情况是，当有关食品质量问题的细节出炉后，人们往往会松口气，”澳洲联邦银行外汇分析师Chris Tennent-Brown表示。
澳元兑美元 亦大跌至三年低点0.8848美元，此前公布的该国零售销售数据逊于市场预期，巩固了澳洲央行可能进一步降息的预期。
互换利率 目前暗示，澳洲央行在周二政策会议上把利率下调25个基点至纪录低位2.50%的机率是91%。
美国非农就业数据公布后，油价也下滑。布兰特原油期货 报每桶109.03美元，略低于上周五所及的四个月高点110.09美元。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。