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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 11:44 BJT

《全球市场》亚股和美元均走软，因美国就业数据欠佳

“鉴于乳制品行业的重要性，对新西兰而言事态可谓相当严重。但通常情况是，当有关食品质量问题的细节出炉后，人们往往会松口气，”澳洲联邦银行外汇分析师Chris Tennent-Brown表示。

澳元兑美元 亦大跌至三年低点0.8848美元，此前公布的该国零售销售数据逊于市场预期，巩固了澳洲央行可能进一步降息的预期。

互换利率 目前暗示，澳洲央行在周二政策会议上把利率下调25个基点至纪录低位2.50%的机率是91%。

美国非农就业数据公布后，油价也下滑。布兰特原油期货 报每桶109.03美元，略低于上周五所及的四个月高点110.09美元。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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