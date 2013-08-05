《全球市场》亚股和美元均走软，因美国就业数据欠佳

“鉴于乳制品行业的重要性，对新西兰而言事态可谓相当严重。但通常情况是，当有关食品质量问题的细节出炉后，人们往往会松口气，”澳洲联邦银行外汇分析师Chris Tennent-Brown表示。

澳元兑美元 亦大跌至三年低点0.8848美元，此前公布的该国零售销售数据逊于市场预期，巩固了澳洲央行可能进一步降息的预期。

互换利率 目前暗示，澳洲央行在周二政策会议上把利率下调25个基点至纪录低位2.50%的机率是91%。