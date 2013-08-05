澳新汇市：新西兰元遭该国最大乳制品公司产品危机打压，澳元创下新低

新西兰元兑美元 一度下挫2%至一年低位0.7670，此前恒天然部分商品在中国和俄罗斯遭禁，部分亚洲市场下架。新西兰元兑美元的强力支撑位在约0.7680/90美元，并缩减其跌幅至0.7740。

苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs预期新西兰元本周仍将承压，但不认为恒天然的影响会持久。

自4月高点以来，新西兰元已经重挫0.09美元。

新西兰元的近期支撑位在0.7700美元，其下方为日低0.7670，阻力位在0.7800。

恒天然消息全面打压新西兰元，澳元兑新西兰元 一度跳升1.7%，至近一周高位1.1547新西兰元。最新报1.1426新西兰元，和上周所触及的五年低位1.1196有段距离。

新西兰贸易加权指数 跌1%。

澳元兑美元 跌至0.8848美元，为2010年以来最低。此前因零售销售逊于预期，触发了期权障碍。

澳元/美元最新报0.8863，日内下跌0.5%。