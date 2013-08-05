澳新汇市：新西兰元遭该国最大乳制品公司产品危机打压，澳元创下新低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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新西兰元兑美元 一度下挫2%至一年低位0.7670，此前恒天然部分商品在中国和俄罗斯遭禁，部分亚洲市场下架。新西兰元兑美元的强力支撑位在约0.7680/90美元，并缩减其跌幅至0.7740。
苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs预期新西兰元本周仍将承压，但不认为恒天然的影响会持久。
自4月高点以来，新西兰元已经重挫0.09美元。
新西兰元的近期支撑位在0.7700美元，其下方为日低0.7670，阻力位在0.7800。
恒天然消息全面打压新西兰元，澳元兑新西兰元 一度跳升1.7%，至近一周高位1.1547新西兰元。最新报1.1426新西兰元，和上周所触及的五年低位1.1196有段距离。
新西兰贸易加权指数 跌1%。
澳元兑美元 跌至0.8848美元，为2010年以来最低。此前因零售销售逊于预期，触发了期权障碍。
澳元/美元最新报0.8863，日内下跌0.5%。
主要支撑位在0.8800，此为2008-2011年升势的76.4%回档位，阻力位在0.8870。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。