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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 11:47 BJT

表格：8月2日止当周外资买超台湾股票--野村

路透8月5日 - 以下是8月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 1,158 3,224 (5,121) 4,457 52,325

印度 41 (1,092) 1,012 11,944 24,843

印尼 127 (99) (2,331) (326) 1,785

日本 (520) 9,587 28,334 95,840 35,327

韩国 501 935 (3,003) (8,330) 15,214

台湾 600 3,289 815 2,069 5,589

泰国 (66) 106 (1,950) (2,532) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
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