台湾债市：殖利率反弹令交易商抛券，券源少RP利率仍在低位

路透台北8月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。市场钱多、券少的情况依旧不变，尤其是近一个月以来，公债殖利率持续向上攀高之下，交易商多倾向抛券，RP市场的券源一直相当缺乏。

公债买卖断市场中，五年及10年券上交易日均触及两年以来的高位。上周五的五年券102/2殖利率收在1.1696%，先前高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率也收在1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。

他们表示，短、中和长券殖利率向上攀升，不少交易商只能抛券停损，筹码流向了不需要在市场调度资金的长线投资者手中，使得公债RP市场中，公债的券源一直愈来愈缺乏。

“月初的钱实在很多，我的利率有稍稍向下。 ”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。成交利率有向区间低档靠拢的态势。