台湾债市：殖利率反弹令交易商抛券，券源少RP利率仍在低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。市场钱多、券少的情况依旧不变，尤其是近一个月以来，公债殖利率持续向上攀高之下，交易商多倾向抛券，RP市场的券源一直相当缺乏。
公债买卖断市场中，五年及10年券上交易日均触及两年以来的高位。上周五的五年券102/2殖利率收在1.1696%，先前高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率也收在1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。
他们表示，短、中和长券殖利率向上攀升，不少交易商只能抛券停损，筹码流向了不需要在市场调度资金的长线投资者手中，使得公债RP市场中，公债的券源一直愈来愈缺乏。
“月初的钱实在很多，我的利率有稍稍向下。 ”一位证券商交易员说。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。成交利率有向区间低档靠拢的态势。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，均同于上日。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。