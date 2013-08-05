中国公开市场：7月央票官方托管与公开数据有异，或因先前定向到期扰动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京8月5日 - 中国7月官方央行票据托管量数据与公开整理数据有异。路透根据数据挖掘分析，并结合市场人士的解读认为，差异或源于先前定向央票到期的扰动。
中央国债登记结算公司最新公布数据显示，7月央票托管量净减少4,470亿元人民币，而公开整理数据则仅净减少832亿元，两者差额在3,600亿元左右。
公开数据显示，7月合计有2,670亿元三年期央票到期。 然中国债券信息网统计数据显示，央行公开市场7月曾先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元。 据此推算，实际公开的7月央票托管量应仅减少832亿元。
对此，中金公司解读指出，2005年6月，央行定向某大型银行发行4,304.65亿元央票，期限五年，票面利率1.89%，用于置换银行的不良贷款；该笔定向央票2010年6月到期后，或续做了3,600亿元。如果这些定向央票的期限为三年，该规模与央票托管7月变量之谜基本吻合。
知情人士向路透表示，该大型银行或为中国工商银行 。
“如果考虑仍有一部分定向央票到期没有对冲，那么实际上央行还是净投放了资金，”中金在其点评报告中称。
另据路透数据显示，8月三年期央票到期量为1,660亿元。
中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。
市场人士指出，结合目前流动性“放短＋收长”的操作来看，说明央行对于未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。考虑到SLF和三年期央票续发都已被央行冠名为“货币政策操作”创新，这一货币政策操作组合，后续应不会停止。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。