中国公开市场：7月央票官方托管与公开数据有异，或因先前定向到期扰动

路透北京8月5日 - 中国7月官方央行票据托管量数据与公开整理数据有异。路透根据数据挖掘分析，并结合市场人士的解读认为，差异或源于先前定向央票到期的扰动。

中央国债登记结算公司最新公布数据显示，7月央票托管量净减少4,470亿元人民币，而公开整理数据则仅净减少832亿元，两者差额在3,600亿元左右。

公开数据显示，7月合计有2,670亿元三年期央票到期。 然中国债券信息网统计数据显示，央行公开市场7月曾先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元。 据此推算，实际公开的7月央票托管量应仅减少832亿元。

对此，中金公司解读指出，2005年6月，央行定向某大型银行发行4,304.65亿元央票，期限五年，票面利率1.89%，用于置换银行的不良贷款；该笔定向央票2010年6月到期后，或续做了3,600亿元。如果这些定向央票的期限为三年，该规模与央票托管7月变量之谜基本吻合。

知情人士向路透表示，该大型银行或为中国工商银行 。

“如果考虑仍有一部分定向央票到期没有对冲，那么实际上央行还是净投放了资金，”中金在其点评报告中称。

另据路透数据显示，8月三年期央票到期量为1,660亿元。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。