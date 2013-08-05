中国游客巴黎频遭盗抢，法国称将采取行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎8月2日 - 法国周五表示，将加大力度确保在巴黎的游客安全。此前中国媒体报道一系列亚洲游客在巴黎遭抢劫事件，中国使馆要求法国采取行动。

法国内政部长瓦尔斯(Manuel Valls)和旅游部长皮内尔(Sylvia Pinel)视察卢浮宫和埃菲尔铁塔时称，政府已部署200名警察巡逻，以保护游客安全，此外还在采取措施，帮助外国游客免受侵害或迅速报案。

譬如在卢浮宫，游客现在可以用16种语言中的任何一种现场报案，不必前往警局。

法国是世界上最热门的旅游目的地，旅游收入是该国低迷经济中的一个亮点。

但近期频频发生中国游客遭盗窃和抢劫的事件，影响了巴黎的形象。

瓦尔斯对记者表示：“巴黎是一座安全的城市。我们今天想说的是：来自世界各地的游客和朋友们，欢迎你们来巴黎。”

一名巴黎的警官告诉路透，今年第一季，针对中国公民的轻微犯罪同比跳增22%。他表示，亚洲游客向来习惯随身携带大量现金，因此常常成为目标。（完）