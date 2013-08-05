中国游客巴黎频遭盗抢，法国称将采取行动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎8月2日 - 法国周五表示，将加大力度确保在巴黎的游客安全。此前中国媒体报道一系列亚洲游客在巴黎遭抢劫事件，中国使馆要求法国采取行动。
法国内政部长瓦尔斯(Manuel Valls)和旅游部长皮内尔(Sylvia Pinel)视察卢浮宫和埃菲尔铁塔时称，政府已部署200名警察巡逻，以保护游客安全，此外还在采取措施，帮助外国游客免受侵害或迅速报案。
譬如在卢浮宫，游客现在可以用16种语言中的任何一种现场报案，不必前往警局。
法国是世界上最热门的旅游目的地，旅游收入是该国低迷经济中的一个亮点。
但近期频频发生中国游客遭盗窃和抢劫的事件，影响了巴黎的形象。
瓦尔斯对记者表示：“巴黎是一座安全的城市。我们今天想说的是：来自世界各地的游客和朋友们，欢迎你们来巴黎。”
一名巴黎的警官告诉路透，今年第一季，针对中国公民的轻微犯罪同比跳增22%。他表示，亚洲游客向来习惯随身携带大量现金，因此常常成为目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。