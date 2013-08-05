《交易视点》通胀水平值得关注，牛市可期但长端难有机会曲线趋陡峭--广发银行

路透上海8月5日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率大幅下行，曲线陡峭化，包括回购利率也有明显回落。这一切都离不开央行的逆回购操作。在整个7月下旬，资金利率高企，但资金供给并未非常紧张，央行的逆回购主要起到了安抚机构心态的作用，长期来看，这可能是央行针对基础货币投放放缓所采取的预调措施。

本周末，统计局将公布7月份经济数据，市场在之前会将目光从资金面部分转移过来。当然数据预期是不好的，但通胀水平值得关注。预计在目前经济运行疲弱和通胀走高的环境下，收益率长端难有下行机会，即使市场走牛，也要有一个陡峭化的过程。

所以建议重点关注5年国债这个曲线上较平的位置，轻仓7年、10年品种；IRS在经历过本周的大幅下行后，可以在低位逐步增加支付固定利率仓位，期限主要在中长端。

**r007可能稳定在3.5%-3.8%，降准可能性很大**

上周资金利率快速下降，R007回落到4.3%左右。但实际资金面的供需并未有明显的影响因素。这主要是央行逆回购给机构心态带来的变化。

之前由于主要融出机构过于谨慎，导致短期回购利率偏高的局面反映了市场资源的扭曲，不少机构更愿意手握资金融出1个月以上较长期限，加上每日下午3点过后隔夜融出集中释放的局面，说明机构备付是比较充足的。过于谨慎加上由此导致的逐利使资金面出现扭曲。

央行的逆回购短期来看，是要缓和机构过于谨慎的心态，另一方面，导致谨慎的源头还是机构超储的趋势性减少，我们认为这与近两个月外汇占款的持续下降有很大关系。所以，逆回购操作也是政策“预调”的体现，并有持续性。后期逆回购的量、价、期限等都会根据市场情况进行灵活调整，这些调整并不代表央行货币政策有什么新的指向，而应该从更加市场化的方向来理解。

本周开始，预计央行会继续逆回购操作，资金面整体平衡偏宽松，回购利率小幅下降。机构的心态改变将使7天、14天资金供给大幅增加。虽然本周公开市场没有净投放，但这不会影响资金面继续走向宽松的态势。

5日的例行缴准压力不大，甚至可能是退准。预计8月份机构对资金的心态会持续好转。当然回购利率可能不会降太多，R007可能稳定在3.5%至3.8%。当然，如果基础货币投放减少的问题无法解决，那么央行降准的可能性很大。在这之前，逆回购将会加大规模。

**行情可部分理解为牛市初期，但短端机会高于长端**

上周债市收益率下行走势同样是伴随央行逆回购出现的。参与的机构起初还是以交易盘为主，投资类资金随后才开始进入。当资金面和基本面同时利好时，收益率曲线向下平移。以国债为例，5年收益率3.60%，7年3.63%，10年3.70%，平坦的曲线在本周利率下行的行情里，还是很平坦。

当然，现在可以部分理解为牛市初期，毕竟大部分机构都认为政策面对这种基本面，最终是要放松的，所以我们认为，未来的机会在短端，也在长端，但长端伴随更大的风险。债券曲线不会长期平坦下去。

本周开始，统计局将公布7月份经济数据，市场在之前会将目光从资金面部分转移过来。当然数据预期是不好的，但通胀水平值得关注。未来较弱的经济运行情况和通胀上升的矛盾会越来越明显。我们依然认为，目前的长端利率水平相对短端，已经过多反映了基本面走弱的预期。当然从绝对收益率水平来看，不论短端还是长端，都处于历史偏高位置，所以，接下来的一段时间，机会是有的，但要选好重点。

我们不建议重仓长端品种。接下来长端能否跟随短端继续大幅往下，有很多变数。海外经济好转的情况近期都比较乐观，所以综合来看，我们认为长端不太合适。

上周IRS对资金面的反应明显比债券要激烈的多。Repo IRS曲线短端下行达到20bp，长端也有10bp以上。短期来看，整个走势有点一步到位的感觉。后期R007必须继续下降，才能支持IRS下行行情。目前Repo 1y在3.90%的位置，如果fixing稳定在3.8%，那么短端很难有大幅下行的希望。毕竟央行的态度在中间起到关键作用，未来还有9月份的季度末时点。IRS长端并未受到基本面的支持下行，主要是短端的影响。所以，repo IRS有陡峭化的趋势。

本周，IRS同时受到资金利率和经济数据的影响。市场对资金利率的预期已经反应了大部分，长端也被带了下来。预计下周短端大幅下行的概率不大，对长端的带动作用有限，而长端利率虽然有疲弱经济数据预期的支撑，但预计很难超预期，所以上行的风险还是较大。

我们建议，关注货币市场和fixing走势，可继续尝试支付短端固定利率；支付长端利率可以考虑加仓，因为基本面的预期已经得到反应，而且外围局势越来越好。（完）