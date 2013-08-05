国际油市：布兰特原油升至109美元上方，但伊朗新表态或令价格承压

悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt表示“有鉴于伊朗语调的转变以及美国方面的评论，我们见到来自中东及伊朗的风险溢价下滑。这是一个好的改变，这将让油价受到打压。”

美国和欧洲先前已针对伊朗进行严格的制裁，以迫使该国终止核计划，导致伊朗原油出口减少超过五成。德黑兰当局先前扬言报复，将阻断中东原油出口的重要船只航行路线。

先前紧张关系不断升温的疑虑，导致2012年及今年多数时间油价多处在每桶100美元之上，尽管全球经济疲软已然压低需求成长。

不过美国就业报告较预期疲弱，可能限制油价涨势。美国上月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最低，且低于市场预期。

Barratt指出，“我们也见到周五就业报告后价格有些调整。”

路透技术分析师王涛指出，布兰特原油料将跌至每桶$106.76-107.40美元，美国原油则料将来到104.12-105.02美元。

**支撑因素**

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国7月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点，力抗整体景气下滑。

在中国数据给予支撑之际，利比亚、伊拉克以及也门(叶门)等主要原油出口国供给疑虑也让油价获得支撑。

利比亚周五原油出口不及正常水准的一半，因罢工及抗议导致主要输出港口关闭，这是过去一年来冲击这个北非石油输出国组织(OPEC)成员最严重的供应中断事件之一。

9月伊拉克每日出口量可能减少40-50万桶。

也门(叶门)国营媒体周日报导指出，地方部落人士周六炸毁当地一主要原油出口管线，导致原油供给中断。(完)

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