国际油市：布兰特原油升至109美元上方，但伊朗新表态或令价格承压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt表示“有鉴于伊朗语调的转变以及美国方面的评论，我们见到来自中东及伊朗的风险溢价下滑。这是一个好的改变，这将让油价受到打压。”
美国和欧洲先前已针对伊朗进行严格的制裁，以迫使该国终止核计划，导致伊朗原油出口减少超过五成。德黑兰当局先前扬言报复，将阻断中东原油出口的重要船只航行路线。
先前紧张关系不断升温的疑虑，导致2012年及今年多数时间油价多处在每桶100美元之上，尽管全球经济疲软已然压低需求成长。
不过美国就业报告较预期疲弱，可能限制油价涨势。美国上月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最低，且低于市场预期。
Barratt指出，“我们也见到周五就业报告后价格有些调整。”
路透技术分析师王涛指出，布兰特原油料将跌至每桶$106.76-107.40美元，美国原油则料将来到104.12-105.02美元。
**支撑因素**
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国7月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点，力抗整体景气下滑。
在中国数据给予支撑之际，利比亚、伊拉克以及也门(叶门)等主要原油出口国供给疑虑也让油价获得支撑。
利比亚周五原油出口不及正常水准的一半，因罢工及抗议导致主要输出港口关闭，这是过去一年来冲击这个北非石油输出国组织(OPEC)成员最严重的供应中断事件之一。
9月伊拉克每日出口量可能减少40-50万桶。
也门(叶门)国营媒体周日报导指出，地方部落人士周六炸毁当地一主要原油出口管线，导致原油供给中断。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 张荻)
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路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。