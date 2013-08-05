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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 12:23 BJT

东京汇市：乳制品问题重创新西兰元，澳元因零售销售数据下挫

纽约      当日    今年来   2012年
                              最新报价  上收市价  涨跌%   涨跌%    收市价
                                                                   
 欧元/美元                    1.3275    1.3281    -0.05   +0.61    1.3194
 美元/日圆                    98.81     98.93     -0.12   +13.92   86.74
 欧元/日圆                    131.16    131.39    -0.18   +14.59   114.46
 美元/瑞郎                    0.9298    0.9291    +0.08   +1.56    0.9155
 英镑/美元                    1.5267    1.5287    -0.13   -6.06    1.6251
 美元/加元                    1.0399    1.0385    +0.13   +4.82    0.9921
 澳元/美元                    0.8866    0.8897    -0.35   -14.69   1.0393
 新西兰元/美元                0.7761    0.7831    -0.89   -6.30    0.8283
 澳元/日圆                    87.610    88.020    -0.47   -2.80    90.130
 新西兰元/日圆                76.680    77.470    -1.02   -45.55   140.820
 英镑/日圆                    150.84    151.23    -0.26   +7.12    140.82
 澳元/新西兰元                1.1422    1.1354    +0.60   -8.92    1.2540
                                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌
 幅亦以此为基准计算。
 (完)
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