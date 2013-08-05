东京汇市：乳制品问题重创新西兰元，澳元因零售销售数据下挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3275 1.3281 -0.05 +0.61 1.3194 美元/日圆 98.81 98.93 -0.12 +13.92 86.74 欧元/日圆 131.16 131.39 -0.18 +14.59 114.46 美元/瑞郎 0.9298 0.9291 +0.08 +1.56 0.9155 英镑/美元 1.5267 1.5287 -0.13 -6.06 1.6251 美元/加元 1.0399 1.0385 +0.13 +4.82 0.9921 澳元/美元 0.8866 0.8897 -0.35 -14.69 1.0393 新西兰元/美元 0.7761 0.7831 -0.89 -6.30 0.8283 澳元/日圆 87.610 88.020 -0.47 -2.80 90.130 新西兰元/日圆 76.680 77.470 -1.02 -45.55 140.820 英镑/日圆 150.84 151.23 -0.26 +7.12 140.82 澳元/新西兰元 1.1422 1.1354 +0.60 -8.92 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌 幅亦以此为基准计算。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。