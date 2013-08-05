台湾货币市场：短率变化不大，新提存期开始料央行冲销力道平稳

* 提存期初负数操作困难

* 短率第三季季底前料偏向平稳

* 观察央行冲销力道是否有变化

记者 林妙容

路透台北8月5日 - 台湾银行间短率周一几乎没有变化。由于货币市场资金水位持续浮滥，央行冲销力道又以平稳为主，令银行即使想在提存期初采负数操作都感到困难；预料本提存期利率偏向平稳，或至9月第三季季底才因银行作帐因素而有波动。

银行交易人士指出，7月提存期累计超额准备为5,218亿台币，今年以来每个提存期的累计超额均高于4,000亿台币 ，资金浮滥情况不言可喻，但货币市场缺乏资金去化管道的窘境由来已久，短期难以见到改善，只要央行不加强冲销力道，市况就难有变化。

〞央行的态度就是适度宽松，他如果认为现在这个状况是适度宽松，就不会加强冲销。〞一位本地银行交易员说。

资金调度人士并指出，今日虽有央行发行364天期存单1,000亿台币的紧缩因素，但央行存单到期有3,000多亿，对市场去化资金助益不大，且银行均提早因应8月企业现金股利发放，新提存期仍以利率徘徊低位、央行冲销稳定的基调来看。

本地时间12:09时：

**台币兑美元 早盘收升1.84角报29.945。

**台股 升0.42%，报8,134.11点；成交量 报510.67亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.388%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.388-0.500%，上日为0.380-0.430%。

**短票利率稳于区间**

在短票市场方面，市场人士指出，票券商月初的发票量一向较为低迷，令钱多券少的短票市场雪上加霜，银行即使想要多所承作，票券商也难以提供券源。加上票券商从同业拆借市场拆入一周内短天期利率平均只要0.4%左右，较短票利率低了近30基点，令票券商与银行承作短票交易的意愿降低，市况淡静。

不过票券商指出，虽然市场一般预期8月提存期利率走势将极为平稳，短票利率料在0.67-0.69%间徘徊 ，但此前因公债利率急弹而抛售长债的短期停泊资金，是否随着美国非农就业数据不佳、公债市场利率逐步稳定后，而重回债券市场值得观察。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。

台湾央行周一存单到期金额3,022.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周二727亿台币，周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为1,256亿台币，至周六本提存期底累计超额准备为5,218亿，加计前期1%的超额准备为6,271亿台币。

**RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。市场钱多、券少的情况依旧不变，尤其是近一个月以来，公债殖利率持续向上攀高之下，交易商多倾向抛券，RP市场的券源一直相当缺乏。

公债买卖断市场中，五年及10年券上交易日均触及两年以来的高位。上周五的五年券102/2殖利率收在1.1696%，先前高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率也收在1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。

他们表示，短、中和长券殖利率向上攀升，不少交易商只能抛券停损，筹码流向了不需要在市场调度资金的长线投资者手中，使得公债RP市场中，公债的券源一直愈来愈缺乏。

“月初的钱实在很多，我的利率有稍稍向下。 ”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。成交利率有向区间低档靠拢的态势。