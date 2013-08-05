中国资管：上周银行理财产品发行558款，跨月产品收益率并未大涨

路透北京8月5日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月27日-8月2日）73家银行共发行了558款理财产品，发行银行数较上期报告增加7家，产品发行量增加18款。虽然本月银行间流动性仍较紧张，除三个月以内的收益率出现上升外，其他期限产品的收益率都并未异动。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共189款，市场占比为33.87%；非保本型理财产品共369款，市场占比为66.13%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 257款 -30款 4.60% +12个基点

外币债券和货币市场类 13款 +4款 1.51% -40个基点

结构性理财产品 7款 -8款 5.27% -13个基点

其他类理财产品 271款 +15款

其他类理财产品市场占比上升至48.57%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下期 26 +3 3.70% +14个基点

1个月至3个月（含） 305 -49 4.61% +8个基点

3个月至6个月（含） 130 -3 4.67% -5个基点

6个月至1年（含） 86 +24 4.77% +2个基点

1年以上期 4 持平 5.00% -25个基点

还有7款无固定期限类产品

上周48家银行共发行了257款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为367天；预期年化收益率最低2.75%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率上升25个基点，最高预期收益率上升80个基点。

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 15 5.84% 3.56%

1个月至3个月 159 61.87% 4.61%

3个月至6个月 48 18.68% 4.70%

6个月至1年 34 13.23% 4.91%

1年以上 1 0.39% 4.80%

**农行1款结构性产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有969款产品到期，其中有338款产品公布了到期收益率，除了农业银行 有1款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类463款，结构类41款。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.76%，较上期报告上升42个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.10%，较上期报告下滑29个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有94款，所有产品为人民币产品。

到期收益率最高的产品为徽商银行在2013年6月22日发行的“智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（130139）”，投资币种为人民币，该产品到期实现了8.045%的年化收益率。