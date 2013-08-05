中国债市动态：现券收益率变化不大，方向不明致机构观望居多

路透上海8月5日 - 中国银行间债市现券周一早盘收益率窄幅波动。交易员称，继上周央行重启逆回购之后，周末央行又出央票到期续做消息，市场短期内方向不甚明朗，交投陷入胶着，不少机构观望情绪较浓，现券交投较清淡。

“今天现券成交不多，新发五年国债130013券成交在3.625%左右，双边最低到过3.605%，”广发银行交易员吴思捷称，市场仍没有明确的方向，如果央行明天继续逆回购操作，还是要看明天逆回购的利率。

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

华北另一银行交易员称，周末央行央票到期续作的消息出来之后，现券市场暂时看上去也没什么大波浪，只不过市场对央行的引导意图颇感困惑，短期内都在观望央行的态度。

中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注，中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币，利率分别为3.37%和3.50%。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。