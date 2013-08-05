更新版 1-港股业绩：中国海外中期核心利润升27%并上调销售目标，母公司拟注资

* 上半年核心利润升27%符预期

* 调高全年销售目标两成，至1,200亿港元

* 母公司中国建筑拟将房地产开发展业务注入

* 郝建民接替孔庆平任主席，明天生效 (新增更换主席及注资计画内容)

路透香港8月5日 - 受惠入账房地产收益上升，以及联营公司的贡献增加，以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展 今年上半年的核心利润按年上升26.7%，符合市场预期。由于销售情况理想，该公司并宣布上调全年销售目标两成，至1,200亿港元。

此外，中国海外表示，其母公司中国建筑股份 拟将房地产发展项目注入该公司，目前正就可行性进行研究，尚未达成任何具体方案及签署任何协议。

中国海外称，中国建筑拟注入的资产包括其房地産事业部、中国中建地産有限公司及中建国际建设有限公司运营之房地産发展业务。假如相关的土地及房地产发展项目未能透过出售注入中国海外，母公司将拟托委中国海外管理余下的房地产发展项目。此后中国建筑原则上拟不再新增直营从事纯粹房地产开发业务，但由其属下各工程局及设计院等运营之房地産发展业务除外。

声明未有透露拟注入的资产规模。截至周一早盘收市，中国海外的市值逾1,916亿港元，为以市值计香港最大的中国房地产商。

此外，担任中国海外主席逾八年的孔庆平将卸任主席职务，由副主席兼行政总裁郝建民接任，明天起生效，实现集团董事局新老交替。

中国海外周一早盘收市后宣布，净利按年升31.6%至110.3亿港元；扣除投资物业重估收益和回购三个内地项目的公允值增加后的核心利润为80.6亿港元，与路透综合三名分析师平均预测的76.7亿港元的预测相符，，受惠入账房地产收益上升，以及联营公司的贡献增加。

由于上半年已完成了原定全年销售目标不少于1,000亿港元的八成，中国海外决定将全年目标上调至1,200亿港元。公司并增派中期股息20%，至每股0.18港元。

中国海外主席孔庆平在业绩报告中称，“由于上半年全国房地产市场回暖，预料房地产行业的严椌政策会持续。”

“下半年集团将会继续维持按销售进度和可供使用的财务资源去决定投资规模，伺机以低成本适度加大土地储备。”他说。

于今年首七个月，中国海外在内地买入共11幅土地，于香港新增两幅，集团的权益土地储备约3,329万平方米。其持股近38%的联营公司--中国海外宏洋 的权益土地储备约838万平方米。

中国海外表示，由于有比较多的预售项目尚未入账，故其对全年的业绩表现仍充满信心。

公布业绩前，中国海外早盘收高0.21%，报23.45港元。(完)

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