路透基点：文晔科技贷款案目前为止获得银行承贷28亿台币

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾文晔科技的等值30亿台币(1亿美元)五年期双币循环信用贷款案目前已吸引五家银行参与，承贷额达到28亿台币。

另有一家银行在进行内部信贷审批以参与该案。该贷款案预计在9月结束。

一如先前报导，牵头主办行兼簿记行是玉山商业银行和兆丰国际商业银行。

该贷款分为30亿台币的A部分，和等值30亿台币的B部分美元贷款。两部分合计金额不超过30亿台币。

A部分利率为较两个月、三个月、或六个月期次级市场商业本票利率加码90个基点，税前最低利率为1.75%。B部分利率为较两个月、三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。

银行受邀以三个层级加入。

承贷4.50亿台币或以上，取得牵头行头衔，综合收益为台币部分94.4个点和美元部分119.4个基点，有22个基点的先付费用。

承贷3.00-4.49亿台币，综合收益为台币部分93个基点和美元部分118个基点，有15个基点的费用。

承贷2.00-2.99亿台币，综合收益为台币部分91.6个基点和美元部分116.6个基点，有8个基点的费用。

贷款规模有增减20%的空间。

资金将作为营运资本。