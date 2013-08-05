路透基点：苏州轨道交通有限公司获得297亿元人民币贷款--RLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，苏州轨道交通有限公司已获两笔贷款，共计297亿元人民币(49亿美元)，用于建设苏州城市轨道2号线和4号线。

两笔贷款包括用于轨道4号线及其支线的229.33亿元人民币25年贷款，以及用于轨道2号线延长线的约67.67亿元人民币贷款。中国国家开发银行苏州分行为牵头行。

国家开发银行在第一笔贷款中承贷81.33亿元人民币。参贷银行包括中国银行苏州分行(30亿元人民币)、中国邮政储蓄银行(30亿元人民币)、中国农业银行(20亿元人民币)、中国交通银行(20亿元人民币)、中国建设银行(20亿元人民币)、中国工商银行(20亿元人民币)以及苏州银行(8亿元人民币)。

该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，按照半年度分期偿还，有五年的宽限期。

两笔贷款均于7月底签订。

根据苏州轨道交通有限公司的网站，两条轨道线路共需457亿元人民币总投资。该网称，2号线延长线将于2016年9月完成，而4号线及其支线计划于2017年3月投入运营。