路透基点：威刚科技20亿台币履约保证项目回覆期限延至8月23日--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾威刚科技20亿台币(6,700万美元)11年期履约保证项目回覆期限从6月底延至8月23日。
一如早前报导，兆丰国际商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。
头10亿台币每年保证费用为100个基点，剩下的10亿台币保证费用为140个基点。
以四个层级邀请银行加入：承诺4亿台币或以上者，获得前端费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺3-3.99亿台币者，费用20个基点，承诺2-2.99亿台币者，费用15个基点；承诺1-1.99亿台币者，费用10个基点。
威刚科技制造存储与闪存产品，如动态随机存取记忆体(DRAM)模组、快闪记忆碟/记忆卡和数据存储设备等。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。