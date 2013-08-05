路透基点：威刚科技20亿台币履约保证项目回覆期限延至8月23日--RLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾威刚科技20亿台币(6,700万美元)11年期履约保证项目回覆期限从6月底延至8月23日。

一如早前报导，兆丰国际商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。

头10亿台币每年保证费用为100个基点，剩下的10亿台币保证费用为140个基点。

以四个层级邀请银行加入：承诺4亿台币或以上者，获得前端费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺3-3.99亿台币者，费用20个基点，承诺2-2.99亿台币者，费用15个基点；承诺1-1.99亿台币者，费用10个基点。