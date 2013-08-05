中国资管：上周36款集合信托产品发行，中融成立36亿地产信托

路透北京8月5日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月27日-8月2日）有18家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比减少2款，降幅为5.26%。

36款新发行产品中，24款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.54亿元，环比增加0.82亿元，增幅为47.41%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为91.40亿元，环比增加25.95亿元，增幅为39.65%。

募集规模最大的是中原信托发行的“滇池环湖南岸干渠截污信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款基础设施领域贷款运用类产品。

从期限上看，36款产品中有31款产品公布了期限，平均期限为22.55 个月，环比延长2.92个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 5 8.96% -0.16个百分点

13个月期 1 9.10%

15个月期 1 9.20%

18个月期 1 8.80% -1.60个百分点

24个月期 17 10.25% +0.38个百分点

25个月期 2 8.90% +1.10个百分点

27个月期 1 9.00%

36个月期 3 11.77% +1.77个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了10款，基础设施领域产品发行了7款，证券投资和金融领域产品各发行了3款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了16款，权益投资类产品发行了8款，债权投资类产品发行了4款，组合运用和证券投资类产品各发行了3款，股权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品45款，中融信托地产股权产品募得36亿元**

上周共有23家信托公司成立了45款集合信托产品，成立数量环比增加13款，增幅为40.63%。

其中26款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.35亿元，环比增加1.67亿元，增幅为41.11%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为105.82亿元，环比增加52.49亿元，增幅98.44%。

其中，中融信托成立的“安邦置业股权投资结构化集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到36.10亿元，这是一款房地产领域的股权投资类产品。

有24款新成立产品公布了期限，平均期限为20.54个月，环比延长0.86个月。本周共有15款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.22%，环比上升0.24个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了10款，基础设施领域产品成立了8款，证券投资领域产品成立了7款，房地产领域产品成立了7款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了11款。