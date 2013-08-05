中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，美非农数据欠佳拖累美元表现

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 中间价脱离逾两个月新低，人民币即期小涨
* 美非农数据欠佳施压美元
* 市场交投清淡，情绪谨慎
* 期待进一步方向指引
路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价小幅上扬，因美国非农数据欠佳拖累美元转弱。交易员指出，早盘交投清淡，客盘也相对淡静，人民币仍在区间震荡格局中，期待未来方向指引。
北京一国有银行交易员称，中间价仍然相对稳定，交易情绪仍比较谨慎，价格维持区间震荡，方向仍不明朗。
“周一没什么波动，客盘也是老样子，...看下午是不是会有客盘驱动的力量吧。”北京一国有银行交易员称。
北京时间12:33，人民币兑美元即期报6.1272元，上日收报6.1294元。今日人民币兑美元中间价 为6.1767元，上日中间价为6.1817元。
美国7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。
东京汇市周一美元兑日圆 跌0.2%至98.77日圆。美国非农就业报告显示，雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2795/25，上日尾盘为6.2890。
北京时间12:35，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1257/64元，上一交易日尾盘报6.1290元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。