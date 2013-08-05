美国丹佛一酒店推出“充气式客房”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透丹佛7月31日 - 对于前往丹佛的游客来说，如果海拔高出海平面一英里还觉得不够高的话，丹佛Curtis酒店的游客可支付5万美金享受充气式客房。酒店卧室由升降架支撑离地22英尺。
根据酒店的宣传材料，这是世界上唯一的浮动式弹出客房。客房虽然不大(1.5米×2.1米)，但五脏俱全。房间配有一张床、椅子、沙发以及完整的卫生间设施。当床展开后，沙发和椅子可以收缩。
房间里的一圈铝制栏杆提供安全措施，以免梦游者“午夜漫步”。
充气式客房是纽约艺术家Alex Schweder的作品。
酒店的销售和营销主管Kate Thompson表示，浮动式客房概念是Curtis酒店以流行文化为主题的住宿体验之一。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。