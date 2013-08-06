《交易视点》中国债市中长端受基本面抑制，建议谨慎操作--中信证券

路透北京8月6日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，在近期稳增长的政策面倾向及基本面数据略向好概率较大的情况下，资金面冲击过后，中长期利率产品市场可能仍将偏弱，建议机构谨慎操作，可关注短久期品种随资金面变动带来的交易机会。

**预计工业生产有所恢复，通胀水平略有上行**

考虑到中采PMI的小幅回升以及去年同期的基数较低，7月份工业增加值增速较6月份提高的概率较大。

通胀方面，受蔬菜价格逆季节走高，食品价格上涨将带动7月份CPI环比涨幅提升，预计7月份CPI同比涨幅将略升至2.8%附近。

流动性状况大概率将出现改善 央行未来货币政策的总体方向仍是稳健，数量工具可能是首选的货币政策工具，短期流动性调节工具及常备便利借贷作为常规数量工具的地位得到进一步明确。

考虑到逆回购已于上周推出，3年央票续发则只是限于以往定向发行的部分，且8月份资金面面临的冲击不大，我们预计8月份流动性状况较7月份应有较为明显的改善，7天回购利率波动中枢有望回到3.5%附近。

**市场研判和投资策略**

在近期稳增长的政策面倾向及基本面数据略向好概率较大的情况下，资金面冲击过后，中长期利率产品市场可能仍将偏弱，建议机构谨慎操作。

当前10年国债收益率已经回到3.7%这一位置，在资金面紧张局面缓解后，或仍有一定下行空间；但考虑到增长及通胀方面的压力，且资金面也只是有限宽松，预计10年国债收益率在3.6-3.7%附近将面临一定下行阻力。

即在当前位置，中长期利率产品较为“鸡肋”，安全边际略显不足，不建议交易型机构重仓参与，此前参与中长期品种的机构也可适时获利了结，转而关注短久期品种随资金面变动带来的交易机会。

配置型机构则可继续关注中长期利率产品收益率走高后带来的配置价值提升。

信用产品方面，虽然基本面数据对债券市场的压力将有所增大，但在经济增长和通胀的绝对水平仍然处于低位的情况下，利率风险对信用产品走势的影响基本处于可控范围内。8月资金面对市场的冲击逐步减弱，对短期品种将有一定支撑。

近期外部评级的持续密集下调对交易所部分低等级产品影响较大，但在银行间市场未有明显反映。

考虑到市场对增长回升的预期存在反复的可能性，不排除信用利差扩大的可能。我们依然建议久期控制在3年以内的防御策略，并优先配置中高等级信用产品。(完)