《澳洲央行焦点》利率可能进一步下调，并长时间维持在低水平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
随着数以十亿美元计投资的产能投入生产，带动资源出口增加，也给经济带来了助益。的确，这是矿业荣景的第三阶段，而且会持续数年之久。例如，液化天然气出口出口应会在2016/17年前增长逾三倍。
经济的另一个正面因素，就是居高不下的澳元大幅走贬。澳元自4月以来挫跌逾15%，缓和了竞争压力，也让大宗商品出口商获利增加。
分析师估计，澳元每贬值1美分，就会让必和必拓 的获利增加约1亿澳元。
更重要的是，通胀情况依旧温和，让澳洲央行有许多在必要时宽松政策的空间。澳洲上季通胀率为2.4%，仍在澳洲央行长期目标区间2-3%内。由于失业率上扬且劳动成本受抑，多数分析师预期2014年全年通胀都会维持在此水准。
这和澳洲先前的经历截然不同，此前几乎每次矿业荣景到最后都是以通胀飙升收场，导致政策大幅紧缩，经济陷入衰退。
这也意味着，此次宽松循环可能相当长。
“我们预期8月会降息，下一季还会进一步调降，让隔夜拆款利率在2014年处于2.25%的低点，”RBS Capital Markets的首席经济分析师Su-Lin Ong称，这对债市来说是利多。
“我们认为对于国内经济面临的挑战关注日增，长期低利率的预期深植人心，应会抑制短期收益率。”(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。