《澳洲央行焦点》利率可能进一步下调，并长时间维持在低水平

随着数以十亿美元计投资的产能投入生产，带动资源出口增加，也给经济带来了助益。的确，这是矿业荣景的第三阶段，而且会持续数年之久。例如，液化天然气出口出口应会在2016/17年前增长逾三倍。

经济的另一个正面因素，就是居高不下的澳元大幅走贬。澳元自4月以来挫跌逾15%，缓和了竞争压力，也让大宗商品出口商获利增加。

分析师估计，澳元每贬值1美分，就会让必和必拓 的获利增加约1亿澳元。

更重要的是，通胀情况依旧温和，让澳洲央行有许多在必要时宽松政策的空间。澳洲上季通胀率为2.4%，仍在澳洲央行长期目标区间2-3%内。由于失业率上扬且劳动成本受抑，多数分析师预期2014年全年通胀都会维持在此水准。

这和澳洲先前的经历截然不同，此前几乎每次矿业荣景到最后都是以通胀飙升收场，导致政策大幅紧缩，经济陷入衰退。

这也意味着，此次宽松循环可能相当长。

“我们预期8月会降息，下一季还会进一步调降，让隔夜拆款利率在2014年处于2.25%的低点，”RBS Capital Markets的首席经济分析师Su-Lin Ong称，这对债市来说是利多。