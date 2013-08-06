《交易视点》中国新发转债的原股东优配占比或趋势性提升--中信证券

路透北京8月6日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，东华转债发行原股东高比例配售可能不是个别现象，而是新的趋势，其背景在于6月24日股票质押式回购推出后，股东可以方便地在场内将所持股份质押融资、参与转债优配。

此外，转债当前低位埋伏价值不大，投资价值不及高等级信用债，仍然建议整体低配，并需关注中小盘转债可能面临的下跌风险。个券方面，维持此前观点，中行、民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有的准备，国电转债也可以底仓持有。

**地产政策、资金面预期略有改善，对A股影响有限**

（1）经济增长方面， 7月中采PMI为50.3%，较6月回升0.2个百分点，好于市场预期，但与汇丰PMI继续下滑的走势背离，大型企业景气有所好转，中小企业景气依然低迷。

（2）政策层面，7月30日中央政治局会议提出“促进房地产市场平稳健康发展”，与4月政治局常委会提出的“抓好房地产市场调控和住房保障工作”有一定差异，加之地产公司启动再融资，市场对地产调控政策放松的预期有所增强。

（3）资金层面，上周央行时隔5个月重启逆回购，期限为7天和14天，利率为4.4%和4.5%，此举有效稳定了资金面预期，7天回购利率从5%回落至4.3%。

总体来看，A股短期利好因素增加，资金面预期略有改善，但经济基本面仍然向下，中长期看淡A股的逻辑也就没有改变。

未来A股的上涨将依赖于蓝筹股与成长股的风格转换，或是经济数据的进一步好转，在这两个因素明朗之前，A股仍难有趋势性上涨机会。

**新发转债的原股东优配占比或趋势性提升**

东华转债的发行结果显示，原股东优先配售占比高达85%，网下中签率仅有0.067%，原股东优配占比仅次于燕京转债，中签率创下历史新低。

需要注意的是，此次东华转债发行出现的原股东高比例配售可能不是个别现象，而是新的趋势，其背景在于6月24日股票质押式回购推出后，股东可以方便地在场内将所持股份质押融资、参与转债优配。

随着这一模式的成熟和不断运用，预计未来转债发行将有进一步的变化。其一，对于优质转债，原股东优配占比将趋势性提升，一级市场申购的回报不确定性将增加，上市首日的二级市场买入机会可能更值得重视；

其二，转债发行财富效应显现后，将有更多的民营中小盘上市公司来发行转债，将有助于转债市场的多元化和扩容。

**转债投资策略**

市场对于转债短期缺乏机会的分歧不大，关键在于当前转债是否具有短期埋伏、中期博弈的价值。在供给压力面前，转债的上涨依赖于正股的提升，即政策利好、风格转换提升蓝筹股估值，或是经济数据进一步好转。

然而，经济刺激政策的空间不大，未来成长股的回调未必带来蓝筹股的估值提升，经济数据的持续好转目前看来可能性较小，当前股市仍看不到趋势性上涨机会。

因此，转债当前低位埋伏价值不大，投资价值不及高等级信用债，仍然建议整体低配，并需关注中小盘转债可能面临的下跌风险。

个券方面，维持此前观点，中行、民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有的准备，国电转债也可以底仓持有。 (完)