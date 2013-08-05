新西兰企业：恒天然执行长向消费者致歉，强调食品安全性

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月5日 - 新西兰恒天然 周一表示，两家使用恒天然原料的公司其乳制品安全无虞，因为肉毒杆菌在产品处理过程中会被杀死，他并重申食品安全是该公司的首要工作。
恒天然是全球最大乳品出口商，该公司周末时称部分产品可能遭肉毒杆菌污染。该公司表示，遭污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，使用在制造婴儿奶粉及运动饮料等产品。［ID:nL4T0G608M]
恒天然执行长Theo Spierings周一在北京的记者会中称，他来中国是为了使消费者安心并对污染事件致歉。他表示可口可乐 和娃哈哈集团所出售的奶粉是安全的。
新西兰官员表示，中国已暂停从新西兰和澳大利亚进口部分乳制品。［ID:nL4T0G60OE](完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。