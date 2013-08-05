中国金融：交银财富景气指数下滑至年内新低，但未来购房意愿仍上涨

路透上海8月5日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周一发布的最新一期交银中国财富景气指数下滑至今年低点，国内经济增速持续放缓确实对小康家庭财富景气造成了一定程度的影响。不过小康家庭未来购房意愿仍在继续上升。

本期交银财富指数达120点，较上期下降8点。经济景气、收入增长和投资意愿三个一级指标均有不同程度下滑。其中，经济景气指数下滑最明显，跌幅达12个百分点。

交通银行金融研究中心报告指出，短期内，外需求疲弱、经济结构性问题阻碍及中长期潜在经济增长率处于下行阶段是当前国内经济增速持续放缓的主要因素。预计下半年经济仍有下行压力，但硬着陆风险不大，全年经济增长仍有可能维持在7.5%左右的合理区间。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速为7.5%，较一季度的7.7%继续下滑。中国政府设定的今年经济增长目标为7.5%。

而经济增速放缓和资本市场低迷对小康家庭的收入造成不利影响。在本次调查中，小康家庭对收入增长的乐观程度是今年来首次下滑，而国内股市大幅下挫、国际金价再度下跌，亦令小康家庭调整收入增长预期。

值得注意的是，不动产投资意愿指数是唯一环比上升的二级指标。小康家庭未来不动产投资意愿继续小幅上升2点，连续四个月呈稳步上升走势，表示未来有更多小康家庭将择机入市。

“这表明首次置业及改善型需求依然旺盛。”交银金研中心副总经理周昆平指出，随着家庭收入的增加，家庭对不动产的投资意愿上升更明显。本次调查中，税后年收入超过30万元人民币的小康家庭未来不动产投资意愿的上升幅度最大，达13个百分点。