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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 14:14 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因美元疲软且出口商买入韩元

路透首尔8月5日 - 韩元 周一上扬，美国7月非农就业岗位增幅不及预期，让美元陷入表现疲弱，此外韩国国内出口商与重工业企业也买入韩元。

韩元兑美元 在国内市场收于1,113.8，较上周五本地收盘价1,123.6上涨0.9%。

交易商称，韩国国内市场人士急于抛售美元，引发美元多头部位解除，推升了韩元。(完)

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