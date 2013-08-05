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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 14:22 BJT

欧洲汇市：瑞郎走势迟滞，美元因美国非农就业数据不佳而下跌

“一系列美国经济指标逊于预期；美元在上周尾段步入盘整，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。

他称，“因此，美元兑瑞郎跌破0.9300随之拖累欧元兑瑞郎走低。”

瑞士国内方面，瑞士通胀和消费者信心数据将于周三出炉，周四将公布失业数据。

瑞士通胀仍然微弱，7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期持平，较前月下跌0.4%。

0551GMT，瑞郎兑美元较上周五纽约收盘价几无变动，报0.9291。

瑞郎兑欧元亦持平于1.2334。(完)

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