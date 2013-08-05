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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 14:21 BJT

东京汇市：新西兰元受乳制品问题所挫，澳元因零售销售数据而下跌

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3275    1.3281     -0.05     +0.61    1.3194
 美元/日圆                      98.48     98.93     -0.45    +13.53     86.74
 欧元/日圆                     130.75    131.39     -0.49    +14.23    114.46
 美元/瑞郎                     0.9290    0.9291     -0.01     +1.47    0.9155
 英镑/美元                     1.5281    1.5287     -0.04     -5.97    1.6251
 美元/加元                     1.0391    1.0385     +0.06     +4.74    0.9921
 澳元/美元                     0.8893    0.8897     -0.04    -14.43    1.0393
 新西兰元/美                   0.7784    0.7831     -0.60     -6.02    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     87.590    88.020     -0.49     -2.82    90.130
 新西兰元/日                   76.670    77.470     -1.03    -45.55   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.50    151.23     -0.48     +6.87    140.82
 澳元/新西兰                   1.1416    1.1354     +0.55     -8.96    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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