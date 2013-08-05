更新版 1-香港个股：天能动力早盘一度挫逾19%后停牌，将回应厂房铅镉污染

(新增公司回应及分析师评论)

路透香港8月5日 - 中国铅酸动力电池生产商--天能动力国际有限公司 周一早盘一度挫逾19%后停牌，待刊发澄清公告，包括回应此前有内地媒体指该公司的厂房造成铅镉污染。

天能动力稍早一度低探3.02港元，其后于香港时间10:23起停牌，停牌前跌13.1%，报3.25港元。

该公司今早于联交所一份声明中称，“董事会注意到最近有传媒的新闻报导与本集团位于江苏省沭阳县的厂房有关，本公司现正向各相关方了解核实情况。”

该份声明没有指明是哪一些传媒报导，但天能动力的公关回覆路透查询时称，当中包括中央电视台最近关于天能动力厂房的报导。

根据央视网载自《经济半小时》节目标题为“铅镉超标22倍，天能在沭阳项目无环保验收仍上马”的报导称，天能动力在江苏省沭阳县的三期项目因污染物排放总量超过环评批复量，未通过宿迁市环保局“三同时”验收将近三年，一直在超期试生产，并对周边土壤和农作物造成污染。

报导并称，天能动力于沭阳的一期及二期项目--即浙江天能电池（江苏）有限公司和浙江天能电池江苏新能源有限公司，从国家环保部于4月16日第一批符合环保要求的铅蓄电池和再生铅企业正式名单中消失。

投行美银美林的报告称，中央电视台的报导具重要影响力，而目前中国视环保和社会稳定为首要任务，故该行认为地方政府很可能会要求天能动力暂时停产，而沭阳厂房占天能动力总产能的三分之一，总销量的四分之一。

该行分析师Baiding Rong在报告中称，“如果停产至年底，天能动力今年的销售量将下降14%，而国内的电池价格可能上升。”美银美林决定下调天能动力2013-15年的盈利预测，幅度分别为13%、10%及11%。

报告并引述天能动力的管理层称，公司现正与地方政府商讨对策，而其厂房仍在生产中。(完)

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良/林高丽)