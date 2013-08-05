港股业绩：理文造纸中期净利增44%，行业产能过剩下半年价格仍遇挑战

路透香港8月5日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周一公布2013年上半年净利润按年上升44.03%，但行业产能过剩情况持续，预计下半年将会面对更大的价格挑战。

理文造纸中午休市时在联交所发布声明中称，截至6月底止的中期净利为9.71亿港元，去年同期为6.74亿港元；每股盈利由去年同期的0.1438港元成长至0.2067港元，每吨纸净利润为417港元。

理文主席李文俊在公告中指出，“现今造纸行业产能过剩情况下而形成激烈竞争，集团预计下半年将会面对更大的价格挑战。”

不过，他也指出，中国市场庞大，不符环保规范的落后产能将被淘汱。理文目前每吨纸投资成本合理，借贷不高，具备足够竞争力面对市场竞争。此外集团还会在适当地区，尤其是国外，继续扩大及发展，争取更大盈余。

理文中期负债率上升至63%，去年底为58%，主要是增加造纸机生产线，扩大产能所致。公司称会注意负债情况。

今年上半年该公司总销售量为233万吨，总收入为81.02亿港元，按年增长12.16%。中期派发股息每股0.073港元，较去年同期增派0.02港元。

理文造纸为全球主要箱板原纸及纸浆生产商，产品包括不同级别及规格的包装用牛皮箱板纸及瓦楞芯纸，目前在中国拥有5间厂房，分别位于东莞潢涌、广东洪梅、江苏常熟、重庆永川及江西九江。越南亦有生产设施。

本地时间下午2:09时，理文造纸跌1.42%至5.55港元，跌幅较早盘时的2.1%有所缩小；大盘恒生指数 升0.13%。（完）

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