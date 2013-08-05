《汇市简讯》欧洲开盘：澳元和新西兰元表现不振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0602GMT
* 澳元/美元持平，新西兰元/美元下滑0.59%，澳元/新西兰元涨0.62%，美元/日圆跌0.29%
* 日股日经指数收低1.44%。沪综指因中国服务业采购经理人指数(PMI)而上涨0.78%。美国10年期公债收益率(殖利率)报2.61%
* 新西兰元/美元稍早低见0.7670，受恒天然乳品问题重创，但之后反弹
* 澳元/美元低见0.8848，因澳洲零售销售数据疲软；澳洲央行周二降息机率91%
* 交叉盘/日圆卖压打击美元/日圆，美元/日圆费波纳奇技术支撑位在98.50，云区底部为97.75
* 关注今日稍后将公布的欧元区和英国服务业PMI、欧元区零售销售，以及美国供应管理协会(ISM)非制造业指数。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。