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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元和新西兰元表现不振

0602GMT

* 澳元/美元持平，新西兰元/美元下滑0.59%，澳元/新西兰元涨0.62%，美元/日圆跌0.29%

* 日股日经指数收低1.44%。沪综指因中国服务业采购经理人指数(PMI)而上涨0.78%。美国10年期公债收益率(殖利率)报2.61%

* 新西兰元/美元稍早低见0.7670，受恒天然乳品问题重创，但之后反弹

* 澳元/美元低见0.8848，因澳洲零售销售数据疲软；澳洲央行周二降息机率91%

* 交叉盘/日圆卖压打击美元/日圆，美元/日圆费波纳奇技术支撑位在98.50，云区底部为97.75

* 关注今日稍后将公布的欧元区和英国服务业PMI、欧元区零售销售，以及美国供应管理协会(ISM)非制造业指数。(完)

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