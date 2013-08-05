欧元债市：德国公债盘初持平，观望美国服务业景气数据

路透伦敦8月5日 - 德国公债周一盘初持平，投资人观望美国今日将公布的非制造业数据，好在周五疲弱的美国就业报告之后研判货币刺激举措可能撤回的时程。

多数分析师及交易商原本预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将随着经济蓄积动能而在9月开始缩减买债，而周五的非农就业数据令预期的时点向后推迟。

投资人将会观察今日稍晚公布的美国7月服务业数据，以了解这全球最大经济体体质的最新线索。而在这之前，欧元区的服务业活动及零售销售数据将出炉。

德国公债期货 上涨4个跳动点至142.64。

一名交易商表示，“现在有点像是夏日淡季...在9月之前料有如鸭子划水。”

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