《中国2000年以来国债发行情况一览表》--8月5日

路透北京8月5日 - 2012年中国继续实施积极的财政政策，但因记账式附息国债和凭证式储蓄国债等品种发行规模减少，全部国债发行量为1.44万亿元人民币，较2011年下降约6.7%。 以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5 11,832.60 10,832.8 记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4 613.90 1,200 凭证式储蓄国债 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900 1,400 800 电子式储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400 1,551.41 1,529.46 特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- -- -- -- 总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9 15,397.91 14,362.26 此外，中国自2009年开始，由中央政府代发地方政府债，2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币。而从2011年开始，除财政部代理发行外，上海、广东、浙江和深 圳等省市开始在获批额度内，自行组织承销团发债。 以下为2009年至今历年地方债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2009年 2010年 2011年 2012年 -------------------------------------------------------- 财政部代发 2,000 2,000 1,771 2,211 地方政府自行发债 -- -- 229 289 -------------------------------------------------------- 合计 2,000 2,000 2,000 2,500(完) (整理 曹巍浩；审校 康熙泽)