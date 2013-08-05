美韩贸易：韩国政府称关切美方推翻对苹果几款产品禁令的决定

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月5日 - 对美国决定推翻部分苹果 机种销售禁令，韩国政府周一表达关切。
美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。在三星电子 和苹果的长期专利之争中，原有裁决对前者有利。
韩国媒体对此举大肆挞伐，称之为“保护主义”。
“我们关心这类决定可能对专利权保护所产生的负面影响”，产业通商资源部在声明稿中表示。
该部呼吁美国贸易组织和奥巴马政府能做出“公平合理的决定”，因三星周五面对一项关于三星一些手机和平板电脑是否侵犯苹果专利权，以及是否应该要禁止进口到美国的裁决。
ITC在6月禁止进口或销售由美国电话电报公司 经销的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G，称这些设备侵犯了三星的专利权。
三星亦指控苹果侵犯其他三种专利权，但ITC发现苹果并未有侵权行为。三星发言人士周一表示，公司已在7月对ITC就三项专利权的裁定提起上诉。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。