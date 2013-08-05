美韩贸易：韩国政府称关切美方推翻对苹果几款产品禁令的决定

路透首尔8月5日 - 对美国决定推翻部分苹果 机种销售禁令，韩国政府周一表达关切。

美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。在三星电子 和苹果的长期专利之争中，原有裁决对前者有利。

韩国媒体对此举大肆挞伐，称之为“保护主义”。

“我们关心这类决定可能对专利权保护所产生的负面影响”，产业通商资源部在声明稿中表示。

该部呼吁美国贸易组织和奥巴马政府能做出“公平合理的决定”，因三星周五面对一项关于三星一些手机和平板电脑是否侵犯苹果专利权，以及是否应该要禁止进口到美国的裁决。

ITC在6月禁止进口或销售由美国电话电报公司 经销的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G，称这些设备侵犯了三星的专利权。