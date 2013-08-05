斯诺登在俄罗斯流亡的日子恐不好过

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月2日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登似乎在俄罗斯受到热烈欢迎，甚至可能会在他的新家成为名人，但历史表明斯诺登将不再是自己命运的主人，而且他在俄罗斯的流亡生活也会面临一些艰难挑战。

斯诺登在莫斯科谢列梅捷沃机场中转区滞留近六周后，最终于周四离开该机场。在此期间，俄罗斯同美国就斯诺登的今后命运展开了一场激烈的外交战。

斯诺登因曝光美国秘密监控项目被控犯有间谍罪，遭到美国通缉。如今，斯诺登拿着俄方的避难文件开始自己的新生活。斯诺登的避难文件有效期为一年，每年可续期。

俄罗斯前情报官员称，以之前“变节者”的情况看，作为克里姆林宫倍感兴趣的人物，斯诺登的日子恐怕不好过。

“之前的例子表明，‘变节者’的日子很难过，”前苏联情报机构克格勃（KGB）官员Lev Korolkov说道。

“他们的内心承受着巨大的压力，这种情况会持续很长时间，有时会陪伴他们度过余生，即使是像金·菲尔比（Kim Philby）那些留下来的人也是如此，”他说。金·菲尔比是二战期间及二战后替苏联当间谍的英国“剑桥帮”成员。

“他（斯诺登）只有待在中转区才是自由的，”Korolkov说。

斯诺登并非首位投奔俄罗斯的美国国家安全局雇员。

冷战期间，美国国家安全局密码破译专家马丁（William Martin）和米切尔（Bernon Mitchell）因不满美国收集情报的方式，于1960年投奔苏联。

但马丁后来对在苏联的生活感到失望，称当初的选择太莽撞。(完)