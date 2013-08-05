中国股市：沪综指收升1%连五日上涨，产业扶持政策出台令信心趋稳

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海8月5日 - 中国股市沪综指周一收升1%，为连续第五日上涨。分析师指出，近期政府陆续出台刺激经济的产业扶持措施，以及中国经济不会出现硬着陆的观点逐步得到认同，令市场信心趋稳，大盘继续反弹势头；但因经济仍处下行周期，大盘尚不具备大举上攻的动力，因此涨幅有限。
沪综指 收报2,050.481点，涨21.063点，或1.04%，上海A股今日成交额为731亿元人民币，上日为787亿元。
“大家信心没有原先那么悲观了。”山西证券分析师杜亮指出，国家近日出台船舶等产业的调整规划，是国家引导国内产业发展的最新一步，而且越来越多的人觉得中国经济近阶段不会出现断崖式下滑，市场信心开始稳定下来。
国务院近日出台“船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）”，方案明确，要调整优化船舶产业生产力布局，严格控制新增产能，清理整顿违规建设项目，通过优化组织结构、兼并重组、转型转产等，整合优势产能，淘汰落后产能，推进产业布局调整。
造船股表现突出，除中船股份 涨停外，中国船舶 收升6.39%，报17.99元。 不过杜亮亦认为，沪综指在冲过2,000点后，冲劲有所减弱。毕竟经济下滑周期，传统产业盈利能力下降是个不争事实，预计2,000点短期内将是大盘的震荡中枢。大盘在连涨五日后，或会出现震荡回落的局面。
沪深300指数 收涨1.38%，报2,278.329点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,273.6点，涨1.53%，成交806,084手。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。