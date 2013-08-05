中国股市：沪综指收升1%连五日上涨，产业扶持政策出台令信心趋稳

路透上海8月5日 - 中国股市沪综指周一收升1%，为连续第五日上涨。分析师指出，近期政府陆续出台刺激经济的产业扶持措施，以及中国经济不会出现硬着陆的观点逐步得到认同，令市场信心趋稳，大盘继续反弹势头；但因经济仍处下行周期，大盘尚不具备大举上攻的动力，因此涨幅有限。

沪综指 收报2,050.481点，涨21.063点，或1.04%，上海A股今日成交额为731亿元人民币，上日为787亿元。

“大家信心没有原先那么悲观了。”山西证券分析师杜亮指出，国家近日出台船舶等产业的调整规划，是国家引导国内产业发展的最新一步，而且越来越多的人觉得中国经济近阶段不会出现断崖式下滑，市场信心开始稳定下来。

国务院近日出台“船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）”，方案明确，要调整优化船舶产业生产力布局，严格控制新增产能，清理整顿违规建设项目，通过优化组织结构、兼并重组、转型转产等，整合优势产能，淘汰落后产能，推进产业布局调整。

造船股表现突出，除中船股份 涨停外，中国船舶 收升6.39%，报17.99元。 不过杜亮亦认为，沪综指在冲过2,000点后，冲劲有所减弱。毕竟经济下滑周期，传统产业盈利能力下降是个不争事实，预计2,000点短期内将是大盘的震荡中枢。大盘在连涨五日后，或会出现震荡回落的局面。