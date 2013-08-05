版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 14:53 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI乐观，英镑/美元可望升向1.5350

0638GMT

* 若英国7月服务业采购经理人指数(PMI)好于预期，英镑可望受惠

* 市场预估为57.2，6月为56.9。数据将于0828GMT公布

* 若升至周五高点1.5310之上，目标还瞄准1.5350。7月30日高点在1.5353

* 美国7月非农就业岗位增幅低于预期，推助英镑周五高见1.5310

* 英镑/美元亚洲盘在1.5259-1.5297区间交投。7月31日高点为1.5254。100日移动均线切入位在1.5299

* 英国央行周三将公布季度通胀报告，市场静待卡尼的前瞻性指引。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐