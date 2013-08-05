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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:36 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*北京海淀区国有 16      7    利率不超过5.8%       AAA       8/7-8/9    中信建投
资本经营管理中心        （第3-7年末每年偿还20%本金)
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*湘潭振湘国资   18      7    利率不超过7.3%       AA        8/7-8/9    财富证券
经营投资公司           （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)
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福建闽北经开区  18      7    利率区间6.5%-6.8%    AA        8/6-8/8    兴业证券
投资开发公司           （第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保)
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天津房地产      7       7    利率区间5.0%-6.0%    AA+       8/6-8/12   国泰君安
开发经营集团           （附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/
                       中债信用增进投资公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩/吴芳； 审校 康熙泽/丁淑琴)
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