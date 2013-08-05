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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 15:25 BJT

西班牙数据：7月服务业PMI升至48.5，萎缩情况连三个月减缓

“西班牙服务业7月已接近出现动能变化，活动萎缩速度进一步放缓。如果当前趋势持续下去，我们有可能在年底前见到国内生产总值(GDP)重回成长，”Markit经济分析师Andrew Harker称。

“不过这仍然很不确定，服务业者在最新调查的回覆中持续强调经济危机的影响。”

7月就业分项指数升至46.5，高于6月的45.3，为连续第五个月就业萎缩情况减缓。(完)
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