路透基点：又一家银行寻求参与苏州虎丘婚纱的10年期贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，又一家银行正在寻求信贷审批，计划加入由中国国家开发银行牵头的苏州虎丘婚纱投资有限公司的14亿元人民币(2.28亿美元)10年期贷款案。
消息人士透露，银行回覆期截至8月中旬，是次交易可能在本月完成。
中国农业银行、中国银行及交通银行各自的苏州分行自今年稍早以来寻求参与本案。
一如先前报导，这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。
贷款资金将用于江苏省苏州的虎丘婚纱城。根据虎丘婚纱城官网资料，项目总投资额为27亿元人民币。
借款方是由苏州城市投资发展有限责任公司与金阊新城建设开发有限公司按50%：50%股权比例出资设立的合资公司。两家母公司皆为国有企业。(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。