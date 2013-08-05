路透基点：又一家银行寻求参与苏州虎丘婚纱的10年期贷款案--RLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，又一家银行正在寻求信贷审批，计划加入由中国国家开发银行牵头的苏州虎丘婚纱投资有限公司的14亿元人民币(2.28亿美元)10年期贷款案。

消息人士透露，银行回覆期截至8月中旬，是次交易可能在本月完成。

中国农业银行、中国银行及交通银行各自的苏州分行自今年稍早以来寻求参与本案。

一如先前报导，这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。

贷款资金将用于江苏省苏州的虎丘婚纱城。根据虎丘婚纱城官网资料，项目总投资额为27亿元人民币。